Festival de l’Education Interculturelle du Val de Marne, avec Abdoulaye Ba, Malien Collège Jean Macé Fontenay-sous-Bois, 28 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Migrant à l’intérieur même du Mali, ce Peul de naissance grandit auprès des diverses communautés qui font cet ensemble national et est obligé de partir. Il s’installe en France et travaille sur les chantiers où le racisme n’est pas une denrée rare mais est assez commun. D’une grande intelligence et adaptabilité Abdoulaye passera de conducteur de rue à créateur d’une radio web internationale et va accompagner les jeunes dans une aventure où la lutte contre le racisme et les discriminations n’est pas un concept mais une réalité quotidienne.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Abdoulaye Ba, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie de son Mali natal à la France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Collège Jean Macé Fontenay sous Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T10:00:00+01:00 – 2023-11-28T12:00:00+01:00

Paroles d’hommes et de Femmes