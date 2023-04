Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Haute-Corse

Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona, 9 mai 2023, Calvi. Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 2022-2023 9 – 30 mai Collège Jean Félix Orabona sur inscription Visioconférence européenne et Jeux numériques Pasapabra- Roue du Quiz entre la Classe défense et Sécurité Globales du collège Jean-Félix Orabona de Calvi et l’IES Luis Chamizo à Don Benito en Espagne afin de sensibiliser les élèves à l’importance de défendre notre patrimoine naturel. Les élèves vont participer à des activités en lien avec la journée internationale des abeilles. Le projet Calvi-Don Benito en @ction en langue française et espagnole est axé sur la citoyenneté européenne et active grâce à un travail collaboratif sur différentes journées européennes qui rythment notre calendrier. Collège Jean Félix Orabona calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse [{« type »: « email », « value »: « daria.stebe@ac-corse.fr »}] https://clg-jean-felix-orabona.leia.corsica/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T10:00:00+02:00 – 2023-05-09T17:00:00+02:00

2023-05-30T10:00:00+02:00 – 2023-05-30T17:00:00+02:00 visioconférence projet

Détails Catégories d’évènement: Calvi, Haute-Corse Autres Lieu Collège Jean Félix Orabona Adresse calvi Ville Calvi Departement Haute-Corse Lieu Ville Collège Jean Félix Orabona Calvi

Collège Jean Félix Orabona Calvi Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calvi/

Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona 2023-05-09 was last modified: by Projet eTwinning Calvi-Don Benito en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona Collège Jean Félix Orabona 9 mai 2023 Calvi Collège Jean Félix Orabona Calvi

Calvi Haute-Corse