Projet eTwinning Calvi-Donateo en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Haute-Corse

Projet eTwinning Calvi-Donateo en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona, 8 mai 2023, Calvi. Projet eTwinning Calvi-Donateo en @ction 2022-2023 9 – 30 mai Collège Jean Félix Orabona daria.stebe@ac-cose.fr Visioconférence européenne entre les quatre classes du projet des collèges Jean-Félix Orabona à Calvi, de l’ISS Vespucci à Livourne en Italie et de San Fernando à Badajoz en Espagne dont le thème est la protection des abeilles. Le projet Bio@cción en langue espagnole a pour but de réaliser une production collaborative sur les abeilles pour mieux les connaître et les protéger, nos trois régions étant des zones importantes d’apiculture. Collège Jean Félix Orabona calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse [{« type »: « email », « value »: « daria.stebe@ac-cose.fr »}] https://clg-jean-felix-orabona.leia.corsica/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T00:30:00+02:00 – 2023-05-09T01:00:00+02:00

2023-05-30T00:30:00+02:00 – 2023-05-30T01:00:00+02:00 visioconférence européenne

Détails Catégories d’évènement: Calvi, Haute-Corse Autres Lieu Collège Jean Félix Orabona Adresse calvi Ville Calvi Departement Haute-Corse Lieu Ville Collège Jean Félix Orabona Calvi

Collège Jean Félix Orabona Calvi Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calvi/

Projet eTwinning Calvi-Donateo en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona 2023-05-08 was last modified: by Projet eTwinning Calvi-Donateo en @ction 2022-2023 Collège Jean Félix Orabona Collège Jean Félix Orabona 8 mai 2023 Calvi Collège Jean Félix Orabona Calvi

Calvi Haute-Corse