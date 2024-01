Je lis du théâtre – Soirée avec l’autrice Sarah Carré Collège Jacques Prévert Herbignac, 23 janvier 2024, Herbignac.

Je lis du théâtre – Soirée avec l’autrice Sarah Carré Mardi 23 janvier, 19h00 Collège Jacques Prévert

Début : 2024-01-23T19:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

Depuis 24 ans, Athénor, scène de diffusion et de création de Saint-Nazaire, des bibliothèques et des enseignants du département mettent en avant les textes et auteurs de théâtre.

À Herbignac, 5 classes, du CM1 à la 4ème (école René Guy Cadou et collège Jacques Prévert), participent à ce parcours découverte du théâtre. Lectures, mises en voix, débats, rencontres avec des auteurs et lectures sur scène devant les pairs ponctuent une année riche en émotions.

L’objectif est de faire découvrir le répertoire théâtral contemporain jeune public et de développer une approche vivante de la lecture.

Collège Jacques Prévert 62 avenue des Sports 44410 Herbignac

