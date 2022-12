Don du sang Collège Jacques Brel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Don du sang Collège Jacques Brel, 17 juin 2023, Guérande. Don du sang Samedi 17 juin 2023, 08h30 Collège Jacques Brel Sauvez des vies avec un geste simple ! Collège Jacques Brel rue des Avocettes. Guérande 44350 Beauséjour Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr »}] L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Guérande organise une séance de dons de 8h30 à 12h, au collège Jacques Brel, accès par la rue des Avocettes 44350 GUERANDE Il est possible et recommandé de prendre rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

2023-06-17T08:30:00+02:00

2023-06-17T12:00:00+02:00

