Assises de la traduction littéraire 10 – 12 novembre Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Programme détaillé, tarifs et billetterie prochainement sur atlas-citl.org

40es Assises de la traduction littéraire : « Quelle épopée ! »

Du 10 au 12 novembre à Arles

Comme chaque année depuis 40 ans, ATLAS, association pour la promotion de la traduction littéraire, donne rendez-vous à Arles aux passionné·e·s de littératures étrangères – traducteurs, auteurs, lecteurs, acteurs du monde du livre, simples curieux… – pour les Assises de la traduction littéraire : trois jours de festivités, de débats et d’ateliers pour pratiquer ou s’initier à la traduction, autour d’un thème.

Au commencement du patrimoine écrit était Gilgamesh : la guerre, puis le voyage. L’Iliade et L’Odyssée, déjà. Sources inépuisables de récits oralement transmis et remodelés, infiniment revisités par la littérature, ces deux motifs constituent la trame et la chaîne de l’épopée, qui sera la toile de fond de ces 40es Assises de la traduction.

De l’anglais ou de l’espagnol, du finnois ou de l’albanais, de l’elfique ou du klingon, les Assises traduiront sans relâche les récits fondateurs de l’humanité du 10 au 12 novembre, à Arles, où se partage chaque année pendant trois jours une aventure intellectuelle et sensible ouverte à tous.

Le Grand Prix de Traduction de la Ville d’Arles

Doté de 5 000 euros et remis lors des Assises de la traduction littéraire, ce Prix récompense la traduction d’une œuvre de fiction contemporaine remarquable par sa qualité et les difficultés qu’elle a su surmonter.

Retrouvez ici la liste des six finalistes du Grand Prix de Traduction de la Ville d’Arles 2023.

À propos d’ATLAS

ATLAS est une association culturelle d’intérêt général implantée à Arles. Depuis 1983, elle soutient, accompagne et fait connaître les traducteur·ice·s et leur métier par l’organisation de rencontres et de manifestations littéraires, des ateliers de traduction et missions d’action culturelle, des programmes réguliers de formation continue, des prix de traduction littéraire… Pour cela, elle dispose notamment d’une résidence ouverte aux professionnel·le·s du monde entier traduisant depuis ou vers le français : le Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL), à l’espace Van Gogh.

Les Assises de la traduction littéraire sont soutenues par : le Ministère de la Culture, le Centre National du Livre, La Sofia, La Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles et Pro Helvetia.

Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Place Félix Rey, 13200 Arles

(c) Romain Boutillier / Association ATLAS