Rencontre avec Polina Panassenko, auteure de » Tenir sa langue » Mardi 9 mai, 18h30 Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

ATLAS reçoit Polina Panassenko pour échanger autour de son roman Tenir sa Langue (Éditions de l’olivier, 2022).

« Ce que je veux moi, c’est porter le prénom que j’ai reçu à la naissance. Sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur. »

Elle est née Polina, en France elle devient Pauline. Quelques lettres et tout change.

À son arrivée, enfant, à Saint-Étienne, au lendemain de la chute de l’URSS, elle se dédouble : Polina à la maison, Pauline à l’école. Vingt ans plus tard, elle vit à Montreuil. Elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom.

Ce premier roman est construit autour d’une vie entre deux langues et deux pays. D’un côté, la Russie de l’enfance, celle de la datcha, de l’appartement communautaire où les générations se mélangent, celle des grands-parents inoubliables et de Tiotia Nina. De l’autre, la France, celle de la materneltchik, des mots qu’il faut conquérir et des Minikeums. Drôle, tendre, frondeur, Tenir sa langue révèle une voix hors du commun.

La rencontre sera animée par Élodie Karaki.

// Polina Panassenko //

Née à Moscou, Polina Panassenko est auteure, traductrice et comédienne. Elle est lauréate 2018 des Ateliers Médicis, lauréate 2020 de la Maison Antoine Vitez et des Talents Adami Théâtre. Elle a publié en 2015 Polina Grigorievna, une enquête illustrée parue aux éditions Objet Livre en 2015. Tenir sa langue est son premier roman.

// Élodie Karaki //

Élodie Karaki anime des rencontres littéraires dans différents lieux et manifestations ; elle est aussi conseillère littéraire pour le festival des Lettres d’Automnes à Montauban. Sa chronique littéraire, Cabanes, est disponible en podcast sur Radio Grenouille.

Infos pratiques

Accès

Par les jardins de l’Espace Van Gogh, Place Felix Rey

Plus d’infos

Le Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)

Créé par ATLAS, association pour la promotion de la traduction littéraire, en 1987, le CITL a pour mission d’accueillir en résidence des traducteurs littéraires venus du monde entier, mais aussi des auteurs désireux de travailler un moment avec leur traducteur, des chercheurs et des linguistes. Ils y trouvent un cadre privilégié pour vivre et travailler.

La vocation du CITL est de favoriser les échanges entre professionnels généralement habitués à un travail solitaire, mais aussi de développer une vie littéraire en direction d’un public non-professionnel. Il est l’initiateur, dans la ville d’Arles et dans sa région, de nombreuses rencontres littéraires, colloques ou tables rondes.

ATLAS – association pour la promotion de la traduction littéraire

ATLAS a pour objet de promouvoir la traduction littéraire. En quoi cela est-il important ? Contrairement à ce que l’on entend souvent, un traducteur littéraire ne traduit pas une langue, mais une oeuvre : non pas le grec ancien, mais L’Iliade, non pas l’anglais du XVIIe siècle, mais Hamlet. Aussi, loin de n’être qu’un rouage anonyme et interchangeable, le traducteur, par la lecture qu’il fait d’un texte et par les choix qui sont les siens, joue un rôle essentiel dans la diffusion des œuvres et des idées.

Les activités d’ATLAS s’articulent autour de trois grandes missions : soutenir le travail des traductrices et traducteurs littéraires, développer leur formation et leurs échanges professionnels, et sensibiliser les publics aux enjeux et à la pratique de la traduction littéraire.

Plus d’infos sur www.atlas-citl.org

Avec le soutien de :

La DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles, La Sofia et Pro Helvetia

