Rencontre littéraire Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL), 14 mars 2023, Arles.

Rencontre littéraire Mardi 14 mars, 18h30 Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Entrée libre, sans réservation

53e « Passage de l’étranger »

au Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)

avec l’autrice Carmen Stephan, et ses traducteurs Camille Luscher et Alexandre Pateau

Conversation animée par Isis von Plato, philosophe et traductrice.

—

Découvrez le romain Arabaiana et son processus de traduction de l’allemand au français, lors d’une rencontre littéraire dans la magnifique bibliothèque du CITL

Carmen Stephan, l’autrice du roman, échangera avec ses traducteurs, Camille Luscher et Alexandre Pateau, et avec le public autour de l’écriture et de la traduction en français de son roman Arabaiana (Chambon / Actes Sud, 2021).

La conversation sera suivie d’un buffet, pour poursuivre les échanges en toute convivialité !

—

Accès

Par les jardins de l’Espace Van Gogh, Place Felix Rey

Plus d’infos

—

Le Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)

Créé par ATLAS, association pour la promotion de la traduction littéraire, en 1987, le CITL a pour mission d’accueillir en résidence des traducteurs littéraires venus du monde entier, mais aussi des auteurs désireux de travailler un moment avec leur traducteur, des chercheurs et des linguistes. Ils y trouvent un cadre privilégié pour vivre et travailler.

La vocation du CITL est de favoriser les échanges entre professionnels généralement habitués à un travail solitaire, mais aussi de développer une vie littéraire en direction d’un public non-professionnel. Il est l’initiateur, dans la ville d’Arles et dans sa région, de nombreuses rencontres littéraires, colloques ou tables rondes.

ATLAS – association pour la promotion de la traduction littéraire

ATLAS a pour objet de promouvoir la traduction littéraire. En quoi cela est-il important ? Contrairement à ce que l’on entend souvent, un traducteur littéraire ne traduit pas une langue, mais une oeuvre : non pas le grec ancien, mais L’Iliade, non pas l’anglais du XVIIe siècle, mais Hamlet. Aussi, loin de n’être qu’un rouage anonyme et interchangeable, le traducteur, par la lecture qu’il fait d’un texte et par les choix qui sont les siens, joue un rôle essentiel dans la diffusion des œuvres et des idées.

Les activités d’ATLAS s’articulent autour de trois grandes missions : soutenir le travail des traductrices et traducteurs littéraires, développer leur formation et leurs échanges professionnels, et sensibiliser les publics aux enjeux et à la pratique de la traduction littéraire.

Plus d’infos sur www.atlas-citl.org

—

Avec le soutien de :

La DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles, La Sofia et Pro Helvetia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T20:30:00+01:00

CITL Collège des traducteurs