« Une voix à traduire » #38 : ATLAS reçoit l’écrivain Guillaume Lebrun pour présenter son premier roman, « Fantaisies Guérillères » (Christian Bourgois, 2022).

Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 52 05 50 https://www.atlas-citl.org/

Mercredi 15 décembre 2022 à 18h30

Collège international des traducteurs littéraires (Arles)

(accès par le jardin de l’Espace Van Gogh – Place Felix Rey)

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

ATLAS invite l’écrivain Guillaume Lebrun à présenter son premier roman, Fantaisies guérillères (Christian Bourgois, 2022).

« En ce début de XVe siècle, tout est chaos au Royaume de France : les Englishes imposent leur présence depuis près de cent ans, Armagnacs et Bourguignons n’en finissent pas de s’écharper. La guerre civile menace de ravager le pays. C’en est trop pour Yolande d’Aragon. Puisqu’une prophétesse est attendue pour couronner le dernier Dauphin vivant, il n’est plus temps de rester avachi dans les palais. La fulminante duchesse prend donc la décision de hâter le destin. Et la voilà reconvertie dans l’élevage de quinze petites Jehanne. En secret, elle crée une école dans le but de les former aux exigences militaires et intellectuelles de Guérillères accomplies. Mais la Douzième, de loin la plus forte et la plus féroce, n’a rien à voir avec celle que Yolande aurait voulu initier à la vraie nature de sa mission.

Porté par une langue inouïe d’inventivité, d’insolence et de drôlerie, ce roman iconoclaste en diable réinvente l’un des plus illustres épisodes de l’histoire de France avec panache. »

La rencontre sera animée par Salomé Kiner.

Fantaisies Guérillères sera disponible à l’achat directement sur place lors de la rencontre, grâce à la Librairie Les Grandes Largeurs (chèques ou espèces uniquement).

// Guillaume Lebrun //

Guillaume Lebrun élève des insectes dans le sud de la France. Fantaisies guérillères est son premier roman.

// Salomé Kiner //

Salomé Kiner est journaliste et romancière ; elle travaille aujourd’hui pour les pages littéraires du quotidien Le Temps, la Radio Télévision Suisse (RTS) ou la revue française Mouvement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T18:30:00+01:00

2022-12-15T20:30:00+01:00

ATLAS