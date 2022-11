Anthony Passeron, « Les Enfants endormis » Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Arles Catégories d’évènement: Arles

« Une voix à traduire » #37 : ATLAS invite l'auteur Anthony Passeron à présenter son premier roman, « Les Enfants endormis » (Globe, 2022), qui a marqué la rentrée littéraire.

au Collège international des traducteurs littéraires (Arles)

Accès à l’évènement par l’entrée du CITL située dans le jardin de l’espace Van Gogh – Place Felix Rey. ATLAS invite l’écrivain Anthony Passeron à présenter son premier roman, Les Enfants endormis (Globe, 2022). Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. « Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d’interroger le passé familial. Évoquant l’ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de leurs enfants, il croise deux récits : celui de l’apparition du sida dans une famille de l’arrière-pays niçois – la sienne – et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains. Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle

d’un paria.« La rencontre sera animée par Salomé Kiner. Le roman Les Enfants endormis sera disponible à l’achat directement sur place lors de la rencontre, grâce à la Librairie Les Grandes Largeurs (chèques ou espèces uniquement). // Anthony Passeron //

Anthony Passeron est né à Nice en 1983. Il enseigne les lettres et l’histoire-géographie dans un lycée professionnel. Les Enfants endormis est son premier roman. // Salomé Kiner //

Salomé Kiner est journaliste et romancière ; elle travaille aujourd’hui pour les pages littéraires du quotidien Le Temps, la Radio Télévision Suisse (RTS) ou la revue française Mouvement.

