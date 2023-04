Instant d’échanges et de convivialité « Être parents d’ados aujourd’hui » Collège Henri Wallon Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Instant d’échanges et de convivialité « Être parents d’ados aujourd’hui » Collège Henri Wallon, 25 mai 2023, Varennes-Vauzelles. Instant d’échanges et de convivialité « Être parents d’ados aujourd’hui » Jeudi 25 mai, 18h00 Collège Henri Wallon Inscription obligatoire, gratuit L’épuisement parental est une réalité à laquelle de nombreux parents sont confrontés, quel que soit leur âge ou leur expérience. Entre la fatigue, le stress et les responsabilités, il peut être difficile de trouver l’équilibre et le bien-être nécessaires pour profiter pleinement de la vie de famille. C’est pourquoi le Pôle Adulte Famille du Centre Social Municipal de Varennes-Vauzelles propose désormais une série d’activités tout au long de l’année pour aider les parents et les futurs parents à mieux comprendre et gérer l’épuisement parental, et retrouver un équilibre sain et heureux dans leur vie de famille. Cette activité est conçue pour aider les parents d’adolescents (+10 ans) à mieux comprendre les défis et les enjeux de cette période de transition, et à renforcer leur relation avec leurs enfants. Les parents pourront échanger des astuces et des expériences, tout en passant un moment convivial et détendu. Jeudi 25 mai – 18h/20h

En partenariat avec la Maison des Ados de Nevers : Le Fils d’Ariane Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille : melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d'en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

