Festival de l’Education Interculturelle du Collège Henri Wallon dans le Val d’Oise, avec Yaya Dianka , franco-sénégalais Collège Henri Wallon Garges-lès-Gonesse, 4 décembre 2023, Garges-lès-Gonesse.

L’auteur du petit baobab pour la tolérance vient à la rencontre d’élèves du centre de formation pour apprentis pour aborder à travers son parcours de vie, la lutte contre toutes les formes de discriminations et de racisme… élevé au coeur du Sénégal, migrant et seul musulman au sein d’un établissement catholique à auteur d’ouvrages sur la tolérance, c’est une leçon de vie, un parcours exceptionnel qu’il contera devant ces jeunes.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Yaya Dianka, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie de son Sénégal Natal à la France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah

Collège Henri Wallon Garges Lès Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T10:00:00+01:00 – 2023-12-04T12:00:00+01:00

Paroles d’Hommes et de Femmes