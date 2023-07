Visite de chantier : réhabilitation d’un collège à Poitiers Collège Henri IV Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers.

Visite de chantier : réhabilitation d'un collège à Poitiers Samedi 16 septembre, 09h30 Collège Henri IV

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, le CAUE 86 propose une visite exceptionnelle du chantier de réhabilitation et restructuration du collège Henri IV à Poitiers, porté par le département de la Vienne.

Ouvrir un tel chantier à la visite, c’est permettre une appropriation du patrimoine et de l’identité des lieux, assouvir les connaissances des curieux, et révéler l’ambition architecturale du projet. Il s’agit en effet d’un programme ambitieux mais aussi complexe du fait notamment du contexte urbain contraint, du dénivelé important, d’un sous-sol possiblement riche en vestiges archéologiques, mais aussi de la nécessité d’adapter l’établissement aux exigences actuelles.

Le site du collège Henri IV est riche en histoire, de nombreuses mutations au fil des siècles ont façonné la morphologie de cet édifice patrimonial emblématique. Confié à l’atelier d’architecture Philippe Prost, le projet a pour ambition de créer un lien entre l’histoire du site et l’avenir de l’établissement. Il s’agit donc d’un défi à relever pour démontrer que l’histoire continue de s’écrire et qu’elle se nourrit de richesses millénaires.

Le projet est pensé à différentes échelles avec pour objectif de recréer une harmonie entre le nouveau collège et son contexte urbain. Très visible depuis la vallée du Clain, il est décidé de déconstruire les bâtiments des années 1960 qui masquent le pignon sud-ouest de l’édifice du XIXe siècle, afin de rendre toute sa majesté à cet ensemble urbain. Les espaces au sein de l’établissement seront par ailleurs requalifiés, facilitant leurs usages aux collégiens et à la communauté éducative.

Délicat et colossal, le chantier de réhabilitation du collège Henri IV a commencé en juin 2022. Après quatre phases de travaux, l'établissement du centre-ville de Poitiers sera prêt à accueillir 450 élèves en 2025.

