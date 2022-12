Journée Portes Ouvertes au collège Hector BERLIOZ Collège Hector Berlioz, 28 janvier 2023, Nantes.

Entrée libre et guidée

N'hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi 28 janvier 2023 entre 8h30 et 12h30, nous serons tous ravis de vous accueillir pour ce temps de découverte et d'échange. handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;mi;vi;ii

Collège Hector Berlioz 122 boulevard Schuman 44300 Nantes Breil – Barberie Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire

« Les Portes Ouvertes constituent un temps fort pour les élèves du secteur en vue de leur future scolarisation en collège.

En ouvrant ses portes à tous les curieux, les soucieux, les convaincus, les hésitants, le collège Hector Berlioz souhaite présenter ses équipes, ses valeurs, ses actions, ses installations et ses espaces verts.

Cette démarche d’ouverture vise à donner des repères précieux aux futurs élèves et ainsi leur permettre de vivre un changement d’établissement dans la confiance et la sérénité.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi 28 janvier 2023 entre 8h30 et 12h30. Les élèves, les personnels, les représentants des parents d’élèves ainsi que la direction seront ravis de vous accueillir pour ce temps de découverte et d’échange.

A bientôt

Delphine Marchena, principale ».



