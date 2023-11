Festival Dilcrah, Education Interculturelle Lyonnais, avec Vera Giacolone de Sarajevo… Collège Gilbert Dru Lyon, 20 novembre 2023, Lyon.

Festival Dilcrah, Education Interculturelle Lyonnais, avec Vera Giacolone de Sarajevo… Lundi 20 novembre, 14h00 Collège Gilbert Dru Elèves du collège uniquement

Naître dans un lieu ou le racisme n’est pas de mise, grandir ainsi, jusqu’au jour ou la violence dite inter-ethnique, inter religieuse, s’impose à toute les populations civiles , quelles qu’elles soient. la France est une terre d’accueil où Vera pourra conter son parcours aux jeunes collégiens lyonnais et où ils pourront la questionner, échanger sur le sujet.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Vera Giacalone, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Collège Gilbert Dru Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T14:00:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00

2023-11-20T14:00:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00

Paroles d’Hommes et de Femmes