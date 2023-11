Festival de l’Education Interculturelle, Dilcrah, Salma Boukir revient au Collège Gilbert Dru Collège Gilbert Dru Lyon, 20 novembre 2023, Lyon.

Festival de l’Education Interculturelle, Dilcrah, Salma Boukir revient au Collège Gilbert Dru Lundi 20 novembre, 10h00 Collège Gilbert Dru Elèves du collège uniquement

La lutte contre les discriminations et le racisme ne commence pas quand on arrive en France, Salma avait déjà commencé en Algérie en travaillant là bas dans l’éducation nationale, femme, kabyle, célibataire, Salma est une cible pour certains radicaux , elle doit s’exiler pour rester en vie malgré sa volonté de lutter pour la liberté de la Kabylie et des femmes.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Salma Boukir, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Salma revient pour la seconde fois au collège Gilbert Dru ou elle avait été bien accueillie il y a deux ans… à suivre.

Collège Gilbert Dru Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:00:00+01:00 – 2023-11-20T12:00:00+01:00

2023-11-20T10:00:00+01:00 – 2023-11-20T12:00:00+01:00

Paroles d’Hommes et de Femmes