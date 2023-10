La reproduction des fougères Collège George Sand Paris, 9 novembre 2023, Paris.

La reproduction des fougères Jeudi 9 novembre, 10h00, 14h00 Collège George Sand

La Reproduction des Fougères est un spectacle spécialement destiné aux élèves de 4ème et de 3ème pour dédramatiser les complexes, apaiser les craintes et délivrer des informations objectives et concrètes sur la puberté, l’entrée dans la sexualité et les angoisses qui y sont liées.

Nous avons envisagé ce spectacle comme du théâtre d’intervention, c’est une forme légère et tout terrain, qui se joue sur une estrade facilement démontable, avec des costumes et accessoires proches du quotidien scolaire, simples et efficaces – gommettes, post-it, bonnets de bain – tenant dans une valise.

Collège George Sand Paris

