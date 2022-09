Rêves d’étoiles : les dernières découvertes. Collège G SAND Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Rêves d'étoiles : les dernières découvertes. 3 – 8 octobre Collège G SAND

Entrée libre

Le chaos permanent des étoiles dans une galaxie. Le manège des Exoplanètes autour des étoiles. La vitesse prodigieuse des astres dans l'Univers.

Un parcours dans le cosmos est enivrant : des étoiles de différentes couleurs, avec des tailles gigantesques, des températures très élevées, des influences sur leur environnement… Mais leur vie a une fin ! (Seulement au bout de plusieurs milliards d’années, ce sera le cas de notre étoile-Soleil).

Elles hébergent parfois, autour d’elles, des exoplanètes ; quelques-unes récemment découvertes, ressembleraient à la Terre…

