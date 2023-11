Festival de l’Education Interculturelle Parisien au Collège François Villon, avec Chansamone Voravong, franco-laotien Collège François Villon Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Festival de l’Education Interculturelle Parisien au Collège François Villon, avec Chansamone Voravong, franco-laotien Mardi 14 novembre, 09h30 Collège François Villon Elèves du collège uniquement

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Chansamone Voravong, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie entre son enfance dans le Laos millénaire et sa vie en France. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Chansamone va amener les jeunes dans le boudhisme pratiqué sur le terrain, le questionnement et l’apprentissage perpétuel qui permet de lutter contre toutes les formes de racismes même après être passé par six ans de camps de rééducation dans la jungle laotienne. Une voix unique, un parcours exceptionnel qu’il partage avec coeur auprès de tous les collégiens et lycéens de France.

Collège François Villon 10-16 Av. Marc Sangnier, 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T09:30:00+01:00 – 2023-11-14T11:30:00+01:00

Paroles d’Hommes et de Femmes