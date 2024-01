Ma Prof ? Solo de danse pour salle de classe (Collèges et Lycées) Collège François Mauriac Houdan, lundi 11 mars 2024.

Ma Prof ? Solo de danse pour salle de classe (Collèges et Lycées) Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel 11 et 12 mars Collège François Mauriac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-11T09:00:00+01:00 – 2024-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T09:00:00+01:00 – 2024-03-12T17:00:00+01:00

Prenant les élèves par surprise, ce solo de danse met en scène et en corps la figure du professeur : incarnant tous les rituels de la relation aux élèves, de la transmission, et de la vie en classe, la danse fait apparaître ce qui se joue de fondamental dans une salle de classe.

Collège François Mauriac Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusionsld@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689054815 »}]

danse solo

@Alain Scherer