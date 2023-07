Visite guidée sur les traces de la Congrégation Sainte-Famille Collège et lycée Sainte-Famille (Amiens) Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Visite guidée sur les traces de la Congrégation Sainte-Famille Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Collège et lycée Sainte-Famille (Amiens) Entrée libre

Les visites de la Sainte-Famille sont réalisées par un enseignant ayant réalisé de nombreuses recherches sur la Sainte-Famille et permettront de retracer l’histoire singulière de cette Congrégation de soeurs. En observant les bâtiments significatifs de cette histoire, les visiteurs pourront découvrir les traces laissées par plus de 200 ans de présence de la communauté. Si le point d’orgue de de ce parcours est la visite de la chapelle néogothique signée Delfortrie, la découverte de la grotte et de la galerie Notre-Dame de Lourdes, du cloître des Franciscains ou du pavillon de plaisance daté des environs de 1800 est tout aussi passionante. Nous reviendrons sur les débuts de la communauté et son expansion fulgurante, la vie quotidienne des soeurs et des pensionnaires mais aussi sur les difficultés de la période de la sécularisation et des conflits qui ont touché la ville.

Durée 1 heure. 6 visites dans la journée (9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h).

Collège et lycée Sainte-Famille (Amiens) 5, rue de Castille 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322714646 http://www.stefa.org Le site est occupé depuis 1821 par les sœurs de la Sainte-Famille qui se sont données pour vocation d’apporter une éducation aux jeune filles pauvres puis à tous les jeunes de la 6e au BTS. C’est aujourd’hui le collège et le lycée Sainte-Famille d’Amiens, ses infrastructures éducatives et ses jardins qui se trouvent à cet endroit. Accès par le bus : arrêt Gare du Nord ou Caserne Dejean

