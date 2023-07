Exposition photos « Les Franciscains d’Amiens – 1852 – 1980 » Collège et lycée Sainte-Famille (Amiens) Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Exposition photos « Les Franciscains d’Amiens – 1852 – 1980 » Collège et lycée Sainte-Famille (Amiens) Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. Exposition photos « Les Franciscains d’Amiens – 1852 – 1980 » Samedi 16 septembre, 09h00, 13h00 Collège et lycée Sainte-Famille (Amiens) Entrée libre Alors que l’ordre des frères mineurs, dits Franciscains avaient été dissous à la Révolution, le Révérend Père Areso le restaura en France en 1852. Il fallait un noviciat pour reconstruire la commuanuté et c’est à Amiens qu’il fut fondé. Ce couvent se trouve actuellement dans le lycée Sainte-Famille d’Amiens en raison d’une histoire qui sera présentée lors de cette exposition.

Pour la première fois seront présentés des clichés inédits redonnant vie à la présence trop méconnue des frères dans leur couvent picard. L'exposition se tient dans l'ancien cloître des Franciscains.

Le site est occupé depuis 1821 par les sœurs de la Sainte-Famille qui se sont données pour vocation d'apporter une éducation aux jeune filles pauvres puis à tous les jeunes de la 6e au BTS. C'est aujourd'hui le collège et le lycée Sainte-Famille d'Amiens, ses infrastructures éducatives et ses jardins qui se trouvent à cet endroit.

