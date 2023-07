Visite guidée du lycée Saint Stanislas Collège et Lycée Saint-Stanislas Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite guidée du lycée Saint Stanislas Collège et Lycée Saint-Stanislas Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visite guidée du lycée Saint Stanislas Samedi 16 septembre, 10h00 Collège et Lycée Saint-Stanislas Visite accompagnée par les élèves du plus ancien lycée privé nantais, fondé en 1829.

Le plus ancien lycée privé nantais, fondé en 1829, ouvre ses portes pour faire découvrir son riche patrimoine : la salle à manger des professeurs aménagée en 1877, mais également la chapelle néo-gothique et son orgue Cavaillé-Coll de 1893. La visite est assurée par les élèves de la classe de Seconde « arts et patrimoine ». Collège et Lycée Saint-Stanislas 2 rue Saint-Stanislas 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Le collège-lycée Saint-Stanislas, ouvert en 1829, est l’un des plus anciens de Nantes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00 Lycée Saint Stanislas Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Collège et Lycée Saint-Stanislas Adresse 2 rue Saint-Stanislas 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Collège et Lycée Saint-Stanislas Nantes

Collège et Lycée Saint-Stanislas Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/