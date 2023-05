De l’abbaye au collège : plus de mille ans d’histoire Collège épiscopal Saint-Étienne Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

De l'abbaye au collège : plus de mille ans d'histoire

Samedi 16 septembre, 10h00
Collège épiscopal Saint-Étienne
Entrée libre

Venez visiter la chapelle et le musée, seuls ou en famille, et accompagnés d'un guide, afin de découvrir les 1300 ans d'histoire de cette abbaye.

Notre établissement scolaire propose une visite guidée de la chapelle, fondée en 716, où les visiteurs pourront découvrir l'orgue Schwenkedel et ses 3000 tuyaux, ainsi que les reliques de sainte Attale et sainte Odile. Une visite guidée de la crypte de la chapelle, transformée en musée, est également organisée. Vous pourrez y visiter le musée dédié à l'histoire de notre établissement avec des objets retrouvés lors de fouilles, des tableaux et habits liturgiques, ainsi que les tapisseries de la vie de sainte Attale et sainte Odile.

Ces visites retraceront le parcours historique des lieux (abbaye, manufacture de tabac, salle de spectacle, hôpital de guerre), mais également l'évolution scolaire (école, petit séminaire, collège épiscopal). Elles seront organisées en continu tout au long de la journée par des enseignants et personnels de l'établissement.

Collège épiscopal Saint-Étienne
2 rue de la pierre large, 67000 Strasbourg

Situé dans le centre historique de Strasbourg, le musée dédié au site de l'abbaye Saint-Etienne, inauguré le 2 février 2019, a été réalisé par le Collège épiscopal Saint-Etienne sous l'impulsion de son chef d'établissement, Monsieur Guy Heitz. Il a été pensé pour relater l'évolution du site, de la période romaine jusqu'à aujourd'hui. Il est destiné aux élèves, à leurs familles, aux enseignants et personnels, ainsi qu'aux visiteurs occasionnels lors d'événements particuliers (journées portes ouvertes, journées européennes du patrimoine, conférences…).

La scénographie s'organise autour de trois grands axes : l'évolution du site de la période romaine jusqu'à nos jours, l'histoire du lieu en tant qu'établissement scolaire et les objets liturgiques et pièces de collection appartenant au Collège épiscopal Saint-Etienne.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

