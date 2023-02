Exposition de dessins et de photos – ,,Dis-moi dix mots à tous les temps en images” Collège Economique ,,Virgil Madgearu” Bucarest Bucarest Catégorie d’Évènement: Bucarest

Exposition de dessins et de photos – ,,Dis-moi dix mots à tous les temps en images" 23 et 30 mars Collège Economique ,,Virgil Madgearu" Bucarest 34,Bd.Dacia , 010414,Bucarest, Roumanie

http://www.madgearu.ro Exposition des dessins et des photos des élèves du collège illustrant les dix mots de la francophonie 2023.

2023-03-23T09:30:00+01:00

2023-03-30T15:30:00+02:00 photo sans droit d’auteur

