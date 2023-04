Réunion publique Collège Dunois (Salle Polyvalente) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Réunion publique Collège Dunois (Salle Polyvalente), 2 mai 2023, Orléans. Réunion publique Mardi 2 mai, 18h30 Collège Dunois (Salle Polyvalente) Gratuit, ouvert à tous sans inscription. Nadia LABADIE. adjointe au Maire pour les secteurs Ouest, et Evrard LABLEE, conseilleur municipal délégué pour le secteur Dunois, vous invitent à une réunion de concertation sur la requalification de la rue des Hauts Champs. Collège Dunois (Salle Polyvalente) 23 rue de Coulmiers Orléans 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T18:30:00+02:00 – 2023-05-02T20:00:00+02:00

2023-05-02T18:30:00+02:00 – 2023-05-02T20:00:00+02:00 réunion publique requalification Mairie d’Orléans

