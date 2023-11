Spectacle Papogorri Collège Donostei (salle de motricité) Saint-Étienne-de-Baïgorry, 23 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Au beau milieu d’une forêt, on entend le chant d’un oiseau…très en colère ! Quelqu’un vient de pondre un énorme oeuf dans le nid de Papogorri. Il part alors sur le chemin du coupable…

Entre collages, conte et marionnettes l’histoire de Papogorri nous raconte une aventure initiatique dans l’univers de la forêt.

Pour les enfants de plus de 3 ans. Horaire à définir..

2023-12-23

Collège Donostei (salle de motricité)

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the middle of a forest, we hear the song of a very angry bird! Someone has laid a huge egg in Papogorri’s nest. He sets off on the trail of the culprit…

A mix of collage, storytelling and puppetry, Papogorri?s story is an initiatory adventure into the world of the forest.

For children over 3. Schedule to be confirmed.

En medio de un bosque, oímos el canto de un pájaro muy enfadado Alguien ha puesto un huevo enorme en el nido de Papogorri. Papogorri sale tras la pista del culpable…

La historia de Papogorri es una mezcla de collage, narración y marionetas, un cuento de iniciación al mundo del bosque.

Para niños a partir de 3 años. Horario por confirmar.

Mitten im Wald hört man den Gesang eines Vogels… und zwar eines sehr wütenden! Jemand hat gerade ein riesiges Ei in Papogorris Nest gelegt. Er macht sich auf den Weg, um den Schuldigen zu finden…

Zwischen Collagen, Märchen und Puppenspiel erzählt uns die Geschichte von Papogorri ein Initiationsabenteuer in der Welt des Waldes.

Für Kinder ab 3 Jahren. Uhrzeit nach Absprache.

