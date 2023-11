Cet évènement est passé Représentation de la grange aux histoires « Accusées XVII…, Levez-vous ! Collège des Jacobins Représentation de la grange aux histoires « Accusées XVII…, Levez-vous ! Collège des Jacobins, 6 novembre 2023, . Représentation de la grange aux histoires « Accusées XVII…, Levez-vous ! Lundi 6 novembre, 10h00 Collège des Jacobins Pour les élèves des Jacobins et leurs parents Ce spectacle a pour objectif de conclure un an d’actions sur l’égalité hommes/femmes menées avec les élèves des Jacobins par la ligue de l’enseignement. Le spectacle a vocation à s’insérer dans un ensemble d’événements, culturels, tels que la célébration du quatre-centenaire de la naissance de Molière, ou sociétaux, comme la Journée internationale des droits des femmes. La condition de la femme y rejoint la littérature française dans un procès fiction sur un sujet sociétal toujours d’actualité. Ce spectacle qui s’achève par le vote du public peut être suivi d’un débat entre les comédiens et les spectateurs. Collège des Jacobins 35 Rue Charles Gros 10000 TROYES 10000 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

