L'éducation selon Edith Stein
Collège des Bernardins
Paris
Mardi 28 mai 2024, 16h15

Début : 2024-05-28T16:15:00+02:00 – 2024-05-28T17:45:00+02:00

Avec cette conférence, nous nous mettrons à l'écoute d'Edith Stein ‍

La conférence sera donné par Mr Eric de Rus: Agrégé et docteur en philosophie, auteur

Une conférence tirée du cours * »Réflexion chrétienne sur l'éducation »* du Master « anthropologie et éducation chrétienne » de l'ISSR.

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

