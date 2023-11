Ciné-Club : Mademoiselle de Joncquières Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ciné-Club : Mademoiselle de Joncquières Collège des Bernardins Paris, 25 mai 2024, Paris. Ciné-Club : Mademoiselle de Joncquières Samedi 25 mai 2024, 17h00 Collège des Bernardins Synopsis Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère… Avec Edouard Baer et Cécile de France ‍ Qu’est-ce que le ciné-club? Après une projection sur écran cinéma, Sabine de La Moissonière revient sur le film, en dégage l’actualité des thèmes et échange avec le public pour leur apprendre l’art de contempler et de regarder. Tous les films sont en version originale sous titrés français . Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda/cine-club-mademoiselle-de-joncquieres »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T17:00:00+02:00 – 2024-05-25T20:00:00+02:00

2024-05-25T17:00:00+02:00 – 2024-05-25T20:00:00+02:00 Collège des Bernardins Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Collège des Bernardins Paris latitude longitude 48.84834;2.351983

