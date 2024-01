Concert de Complies Fauré Requiem, Liszt Via Crucis Collège des Bernardins Paris, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Le Via Crucis est une œuvre de la maturité de Franz Liszt qui l’a écrite à l’âge de 67 ans. Ayant un profond sentiment religieux, lui-même franciscain, il compose de nombreuses pièces religieuses moins souvent interprétées que sa musique orchestrale ou pour piano. D’une profonde intériorité, ce « chemin de croix » bénéficie d’une inspiration musicale variée, du chant grégorien à la liturgie luthérienne, jusqu’à reprendre quelques thèmes de la Passion selon Saint Jean de Bach qui a ouvert ce Festival.

Lui aussi écrit en pleine maturité du compositeur, le Requiem de Fauré est considéré comme l’un de ses chefs d’œuvre, et l’un des plus beaux Requiem du XIX° siècle. L’ouvrage dont l’écriture est très personnelle, contient plusieurs morceaux que l’on peut ranger parmi les plus émouvants de la musique chorale occidentale.

Intervenants :

L’ensemble AEDES

Créé par Mathieu Romano en 2005, l’ensemble Aedes, chœur a capella de 17 chanteurs, emprunte un chemin poétique et diversifié à travers 5 siècles de musique vocale. Depuis sa création, l’ensemble Aedes a tracé une voie singulière en s’attachant à faire connaitre le répertoire du 19° siècle à nos jours, et en accordant une large place aux compositeurs français.

‍ Agathe Boudet : soprano ‍

soprano Pierre Barret-Memy baryton ‍

baryton Louis-Noël Bestion de Camboulas : orgue

orgue Direction Mathieu Romano

Le Festival des Heures, qu’est-ce que c’est ?

Un festival au rythme des Heures monastiques !

Depuis leurs origines, en Orient comme en Occident, les monastères suivent le rythme des Heures, haltes spirituelles et musicales qui ponctuent la vie quotidienne, des matines du lever du jour aux complies du crépuscule. Le Collège des Bernardins reprend cet ancien usage, mis au service de la musique, pour donner sa couleur originale au Festival des Heures.

Après un concert d’ouverture de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, cinq concerts se succéderont sous les voûtes du Collège des Bernardins tout au long de la journée, au rythme des prières monastiques, abordant un répertoire classique, de la musique ancienne à nos jours.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Collège des Bernardins