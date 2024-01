Concert de Bach La Passion selon Saint-Jean Collège des Bernardins Paris, vendredi 15 mars 2024.

Des deux Passions de Bach, (selon Saint Matthieu et selon Saint Jean) cette dernière est incontestablement la plus intérieure, la plus priante et la plus riche en émotions contenues.

Composée en 1724 , elle offre une alternance de récitatifs et de chœurs, dans laquelle viennent s’insérer des arias et des chorals issus et adaptés des liturgies protestantes de l’époque. Deux chœurs monumentaux encadrent l’œuvre lui apportant la magnificence dont Bach, bien que luthérien, n’a pas souhaité se départir.

La place de l’évangéliste y est primordiale, en ce qu’il proclame dans ses récitatifs, la totalité du texte de Saint Jean ; pour l’interpréter, le chef Henri Chalet s’est attaché les services de Ian Bostridge ce chanteur britannique est unanimement considéré comme l’un des meilleurs interprètes mondiaux du rôle.

A ses côtés, Henri Chalet dirigera la Maîtrise Notre-Dame de Paris, et l’Orchestre National d’Auvergne Rhône Alpes, avec qui il entretient une collaboration régulière depuis plusieurs années.

Le Festival des Heures, qu’est-ce que c’est ?

Un festival au rythme des Heures monastiques !

Depuis leurs origines, en Orient comme en Occident, les monastères suivent le rythme des Heures, haltes spirituelles et musicales qui ponctuent la vie quotidienne, des matines du lever du jour aux complies du crépuscule. Le Collège des Bernardins reprend cet ancien usage, mis au service de la musique, pour donner sa couleur originale au Festival des Heures.

Après un concert d’ouverture de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, cinq concerts se succéderont sous les voûtes du Collège des Bernardins tout au long de la journée, au rythme des prières monastiques, abordant un répertoire classique, de la musique ancienne à nos jours.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

