Une Église primitive plus authentique ou bien plus rustique ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Une Église primitive plus authentique ou bien plus rustique ? Collège des Bernardins Paris, 6 mars 2024, Paris. Une Église primitive plus authentique ou bien plus rustique ? Mercredi 6 mars 2024, 19h30 Collège des Bernardins Pour l’Église ? « Jésus, oui ; l’Église, non ! » ; « Croyant non pratiquant » ; « Je n’ai pas besoin de prêtre pour parler à Dieu ». Nous entendons souvent ces objections, ou peut-être les vivons-nous intérieurement. Mais peut-on vraiment dissocier le Christ de la communauté chrétienne ? Au contraire, celle-ci n’est-elle pas précisément le lieu où l’on peut rencontrer son divin fondateur ? Pendant cette heure du soir, nous prendrons au sérieux les interpellations sur l’institution ecclésiale, mais nous chercherons surtout à goûter à l’Esprit qui la vivifie ! Pour les étudiants et les jeunes actifs : possibilité de poursuivre l’échange autour d’un verre avec le professeur, dans l’un des nombreux établissements du quartier (aux frais de chacun), pour ceux qui le souhaitent. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/une-eglise-primitive-plus-authentique-ou-bien-plus-rustique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

