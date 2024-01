Dans 5 heures, conversion d’un condamné - Théâtre Collège des Bernardins Paris, vendredi 1 mars 2024.

Jacques Fesch

Marié et père d’une petite fille de 3 ans, en difficulté dans son couple, désœuvré et ne sachant absolument pas quoi faire de sa vie, Jacques Fesch trouve un échappatoire partir faire le tour du monde en voilier. Pour se le procurer, il décide de voler un changeur parisien. Le braquage tourne au drame dans sa fuite il blesse gravement deux personnes, et tue un policier. Après trois ans de prison le verdict de son procès est sans appel il est condamné à mort et exécuté le 1er octobre 1957. Durant ses trois années d’incarcération, Jacques Fesch écrit plusieurs centaines de lettres à ses proches qui témoignent d’une transformation intérieure profonde. Puis, deux mois avant son exécution, il décide d’entreprendre l’écriture d’un « journal spirituel » adressé à sa fille Véronique, pour lui dévoiler ce qu’a vécu son père.

Avec Fitzgerald Berthon

Dans une scénographie épurée élaborée en collaboration avec Vincent Joncquez et Jann Gallois, et accompagné par la musique envoûtante de Nils Frahm, Fitzgerald Berthon incarne le rôle de Jacques Fesch. Ce spectacle en solo, inspiré exclusivement de ses écrits carcéraux immerge le spectateur dans le voyage intérieur de Fesch.

Diplômé de l’Ecole Supérieur d’Art Dramatique de la ville de Paris en 2012, Fitzgerald Berthon a joué depuis dans une douzaine de spectacles, issus du répertoire classique (Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire, Sganarelle dans Dom Juan, Mercutio dans Roméo et Juliette, Brutus dans Jules César) ou contemporain (textes de D. Greig, L. Bazin, S. Mordy). Depuis mai 2016, il joue dans un spectacle en solo sur la vie de Charles de Foucauld (1858-1916), mis en scène et accompagné au hang (percussion) par Francesco Agnello. Une cinquantaine de représentations ont été données en France et à l’étranger.

Exergue

“ Une main puissante m’a retourné. Où est-elle, que m’a-t-elle fait ? Je ne sais, car son action n’est pas comme celle des hommes elle est insaisissable et elle est efficace ; elle me contraint et je suis libre, elle transforme mon être et je n’ai pourtant pas cessé de devenir ce que je suis. ” (Jacques Fesch au frère Thomas, 11 février 1956).

« Au départ de ce seul en scène, il y a bien le désir de faire entendre cette voix qui surgit des enfers, comme un bouleversant cri de vie. Puis jaillit immédiatement l’évidence de lui donner un corps et de le faire danser mêler le théâtre et la danse. Dans cette histoire il est d’abord question de douleur et de violence. Une violence subie et exercée. Lorsque je me suis plongé dans le drame initial de Jacques Fesch, il m’a semblé évident que le Krump6 pourrait l’incarner » Fitzgerald Berthon

La presse en parle :

« Dans ce spectacle qui fait appel aussi à la danse, Fitzgerald Berthon réalise surtout une performance sensible.» L’Humanité

« Un spectacle extrêmement émouvant et beau. L’esthétique porte et accompagne une dimension spirituelle très forte, tout en laissant la liberté d’accueil au spectateur par une mise en scène soignée et intelligente. » Solaé, France Culture

« Un seul en scène époustouflant. » Le Figaro magazine

