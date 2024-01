L’éducation dans la tradition juive Collège des Bernardins Paris, 27 février 2024, Paris.

L’éducation dans la tradition juive Mardi 27 février 2024, 16h15 Collège des Bernardins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T16:15:00+01:00 – 2024-02-27T17:45:00+01:00

Fin : 2024-02-27T16:15:00+01:00 – 2024-02-27T17:45:00+01:00

« Les paroles des commandements que je te donne aujourd’hui seront présentes à ton cœur ; tu les transmettras à tes fils ; tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. » Dt. 6, 6-7

La Bible fait de la transmission des commandements un devoir qui incombe au père. L’éducation juive repose sur cette notion d’indispensable transmission qui suppose la centralité de l’étude, l’art de l’herméneutique et du récit, le questionnement sans fin et la dialectique cultivés dans l’enseignement du Talmud mais aussi repris pour des formations plus profanes et qui conduit à un art de vivre dans ce monde.

‍

La conférence sera donnée par Sylvaine Lacout, Docteur en théologie et directrice du Centre Chrétien d’Etudes Juives (CCDEJ)

Une conférence tirée du cours * »Réflexion chrétienne sur l’éducation »* du Master « anthropologie et éducation chrétienne » de l’ISSR.

‍

Lien pour s’inscrire au cycle de conférences complet

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda/leducation-dans-la-tradition-juive »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/intervenant/sylvaine-lacout »}, {« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/formations/linstitut-superieur-de-sciences-religieuses »}, {« link »: « https://www.cours.collegedesbernardins.fr/products/reflexions-chretiennes-sur-leducation »}]

Collège des Bernardins