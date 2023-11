Chagall et la figure du Juste : Noé, Abraham et Moïse Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Chagall et la figure du Juste : Noé, Abraham et Moïse Collège des Bernardins Paris, 5 février 2024, Paris. Chagall et la figure du Juste : Noé, Abraham et Moïse Lundi 5 février 2024, 12h45 Collège des Bernardins (Anciennement « Une heure, une oeuvre ») Chaque mois, une heure de pause devant une toile de maître, pour la regarder, la comprendre et vivre grâce à elle une expérience spirituelle. Le lundi de 12h45 à 13h45 : en une heure le cours abordera une œuvre, un artiste ou un groupe d’œuvres autour d’une thématique, suivi d’un temps d’échange pour ceux qui le souhaitent. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/chagall-et-la-figure-du-juste-noe-abraham-et-moise »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-05T12:45:00+01:00 – 2024-02-05T13:45:00+01:00

2024-02-05T12:45:00+01:00 – 2024-02-05T13:45:00+01:00 Collège des Bernardins Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Collège des Bernardins Paris latitude longitude 48.84834;2.351983

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/