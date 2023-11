Le Mouvement liturgique du XXe siècle Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le Mouvement liturgique du XXe siècle Collège des Bernardins Paris, 3 février 2024, Paris. Le Mouvement liturgique du XXe siècle Samedi 3 février 2024, 10h30 Collège des Bernardins La matinale des Bernardins avec Sr. Marie-Aimée Manchon ‍ La liturgie : mieux la comprendre pour mieux la vivre ! Vous ne voulez pas vous prendre la tête, mais vous souhaitez mieux comprendre votre foi ? Essayez donc de le faire par la liturgie : Péguy disait que c’est de la « théologie détendue » ! Ces sept conférences du samedi matin lui donneront raison ! À savourer à la carte, en groupe, en couple ou en solo, chacun fera comme il voudra ! Ouvert à tous, chaque séance est indépendante des autres. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/le-mouvement-liturgique-du-xxe-siecle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

