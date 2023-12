Le diner du silence – A l’école de Sainte Hildegarde de Bingen OSB Collège des Bernardins Paris, 1 février 2024 19:00, Paris.

Le diner du silence – A l’école de Sainte Hildegarde de Bingen OSB Jeudi 1 février 2024, 20h00 Collège des Bernardins

Le Collège des Bernardins est heureux de vous proposer de vivre une expérience unique à l’école de Sainte Hildegarde de Bingen OSB :

Un diner de méditation et de réflexion en silence, un menu selon les recettes de Sainte Hildegarde de Bingen ponctué de lectures profanes et religieuses, lues par des religieux et d’intermèdes musicaux par Anne Bertin-Hugault.

Lectures spirituelles par une communauté monastique

Intermèdes musicaux chantés:

Anne Bertin-Hugault

La Maison de Sainte Hildegarde

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

