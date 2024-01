Sainteté, bonheur et charité : la morale selon Saint Thomas d’Aquin Collège des Bernardins Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Sainteté, bonheur et charité : la morale selon Saint Thomas d’Aquin Saint Thomas d’Aquin développe une réflexion sur l’éthique riche et originale, qui emprunte à la bible et aux philosophes païens. Passions humaines, vertus, loi, bonheur, charité : venez comprendre… Mercredi 31 janvier, 19h30 Collège des Bernardins

Début : 2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:30:00+01:00

Mgr Pascal Ide (Bernardins) et le P. Luc-Thomas Somme, op (Fribourg), nous feront découvrir les clés de l’éthique thomasienne.

Saint Thomas est à la fois un vrai saint, qui a su toucher les âmes simples de son temps et du nôtre, et un théologien dont la pensée morale continue à susciter une vraie admiration.

Son éthique n’est pas légaliste ; elle vise à nous faire découvrir comment bien agir pour nous épanouir et atteindre le bonheur ; comme dans l’art culinaire ou dans une profession, il existe des règles à respecter pour ne pas rater sa vie.

La morale a pour fin le bonheur et pour clé la vertu : disposition à agir bien de façon aisée et « excellente ».

Le bonheur est le fondement du discours moral ; et le bonheur de l’homme, c’est la béatitude, harmoniser sa vie avec Dieu, qui ne nous prive de rien, mais nous comble de sa vie.

Enfin, tout homme est appelé à la sainteté, et la sainteté, c’est l’accomplissement de l’amour le plus noble, la charité. Thomas, à l’occasion de vifs débats, refuse de faire de la pauvreté la perfection chrétienne mais il la situe dans la charité.

Un cocktail sera proposé à la suite de la table ronde

