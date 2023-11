La condition mortelle de l’homme Collège des Bernardins Paris, 30 janvier 2024, Paris.

« Et c’est par une inspiration juste de son cœur [que l’homme] rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d’éternité qu’il porte en lui, irréductible à la seule matière, s’insurge contre la mort. »(Gaudium et spes, 18.)

La mort aujourd’hui : une réalité taboue ? Cette séance propose une méditation sur le temps humain et l’épouvante de mourir.

La mort du corps jette une ombre sur l’espérance chrétienne de la vie éternelle. Ce parcours, dont les séances sont indépendantes, propose de revisiter l’idée que nous nous faisons de la mort pour en comprendre la signification à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Plus encore qu’un évènement seulement biologique, la mort est un évènement spirituel qu’il convient de bien comprendre. De la mort dans la Bible à l’entrée dans le ciel, notre parcours abordera la mort du Christ, le deuil et les rites chrétiens et l’entrée dans le Ciel.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T19:30:00+01:00 – 2024-01-30T21:00:00+01:00

