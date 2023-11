30 janvier 385 : le baiser de saint Martin au lépreux Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris 30 janvier 385 : le baiser de saint Martin au lépreux Collège des Bernardins Paris, 30 janvier 2024, Paris. 30 janvier 385 : le baiser de saint Martin au lépreux Mardi 30 janvier 2024, 12h45 Collège des Bernardins Alors qu’il croise un lépreux aux portes de Paris, l’évêque de Tours s’arrête devant la foule pour embrasser son visage repoussant… et guérit ainsi le malheureux ! Ce geste inattendu, et les réactions qu’il suscite, en disent long sur le regard médiéval porté sur la maladie. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/30-janvier-385-le-baiser-de-saint-martin-au-lepreux »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

