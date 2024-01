Corps absent, corps de résurrection Collège des Bernardins Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Corps absent, corps de résurrection
Lundi 29 janvier 2024, 18h30
Collège des Bernardins

Dans le cadre du cycle * »Misère et grandeur du corps humain dans la Bible et dans l’art »* , une conférence de Jean-Paul Deremble, théologien et historien de l’art.

La représentation de la résurrection du Christ est sans doute l’image la plus difficile à réaliser tant elle relève d’un acte de foi. Au cœur du mystère chrétien, la résurrection sublime le statut du corps en le faisant passer d’un ordre de visibilité immédiate à un ordre de visibilité médiatisée par la foi vécue sur un mode liturgique.

Le corps du ressuscité intègre la mort sur la croix. C’est pourquoi les marques de la passion demeurent les signes de sa reconnaissance. Thomas qui a du mal à croire est invité à contempler les plaies comme des signes tangibles d’une présence d’un nouveau type. Le corps absent du tombeau signifie que la mort est vaincue et que le corps du ressuscité est bien celui du crucifié.

L’art doit relever le défi d’une image à la fois signe d’une présence nouvelle et éprouvée par l’absence de la mort.

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

