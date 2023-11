Etty Hillesum : Une Vie bouleversée Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Etty Hillesum : Une Vie bouleversée Collège des Bernardins Paris, 29 janvier 2024, Paris. Etty Hillesum : Une Vie bouleversée Lundi 29 janvier 2024, 12h45 Collège des Bernardins Vous n’avez pas encore lu ce livre ? Vous voudriez le relire avec un éclairage différent ? « Une heure, un livre » répond à ces questions et à d’autres : Pourquoi ce livre est-il important ? Comment l’auteur a-t-il marqué son époque ? En quoi le style du livre est-il remarquable ?… Il n’est pas nécessaire d’avoir lu le livre avant la séance, mais si vous repartez avec l’envie de le lire ou de le relire, Robert Churlaud en sera ravi. Petite nouveauté : à chaque séance, un « coup d’œil » de quelques minutes sur un livre nouveau, un thème brûlant, une manière d’écrire, un effet de contraste avec le livre ou l’auteur du jour. ‍ ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/etty-hillesum-une-vie-bouleversee »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

