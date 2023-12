Enjeux et contradictions de la médecine moderne Collège des Bernardins Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Est-il possible de concilier l’efficacité technique et performance d’une médecine individuelle avec une médecine holistique, éco-durable et préservant la qualité humaine ?

Les perspectives ouvertes par l’usage de l’intelligence artificielle et des algorithmes, l’évolution de la nature de la médecine étendue à la transformation de l’humain, et la mutation de la santé publique en secteur industriel et économique majeur dans le monde sont tant de points éclairant les contradictions au cœur de la médecine moderne.

Le triomphe de la technique tend à en invisibiliser les coûts, pourtant exponentiels : inégalités d’accès à la santé, disparition de la dimension humaine relationnelle, crise morale des professionnels…

Programme de la journée :

9h15 : Introduction

Session 1

Modérateur : William Gaussens

9h30 – 9h55 : « Les contradictions de la médecine contemporaine. » Pr Jean Lacau St Guily, Professeur Emérite des Universités d’ORL et Chirurgie cervico-faciale à Sorbonne Université, & Praticien Consultant dans le service d’ORL de l’Hôpital-Fondation Rothschild, Paris

9h55 – 10h20 : « Quelle décroissance est-elle envisageable en médecine ? »

Pr Alain Masquelet, membre de l’Académie de médecine, professeur émérite à Paris VI.

10h20 – 10h30 : Discussions.

10h30 – 11h : Pause

Session 2

Modérateur : Isabelle Lesage, déléguée de l’Archevêque pour les hôpitaux catholiques. Présidente de l’Association des Dames du Calvaire Maison médicale Jeanne Garnier

11h00- 11h25 : « Médecine technique, médecine tragique sauce 2024 » Dr Anne Laure Boch, neurochirurgien Pitié Salpêtrière ‍

11h25-11h50 : « Médecine personnalisée, médecine de la personne. »

Pr Gérard Reach, professeur émérite à l’Université Sorbonne Paris Nord.

11h50 – 12h : Discussions

12h30 Messe à St Etienne du Mont, présidée par Mgr Marset, Evêque Auxiliaire de Paris

13h15 : Déjeuner libre

Session 3

Modérateur : Dr Alix de Bonnières, chef de service de l’unité de Soins palliatifs Jean Jaurès dans le 19ème, et titulaire d’un Master II d’éthique médicale spécialisé dans la maladie grave et de la fin de vie.

14h15 – 14h40 : « La médecine palliative modèle pour la médecine technique ? » Dr Claire Fourcade, médecin de soins palliatifs à Narbonne (Aude)et présidente de la SFAP Jacques Ricot, philosophe.

14h40 – 15h Pause

Session 4

Modérateur Dr Hervé Gautier, Oncologue, Président Ligue contre le cancer 91, Ancien Président du Réseau Régional de Cancérologie IDF.06 08 89 94 95

15h – 15h25 : « L’Intelligence artificielle, un allié envahissant » avec Cédric Sauviat, chef d’entreprise

15h25 -15h50 « L’ IA en santé, vers une obsolescence du soignant ? »

‍Dr Cyril Goulenok, Médecin réanimateur, Institut Hospitalier Jacques Cartier, Massy. Doctorant en Philosophie pratique

15h50 – 16h : Discussion et Conclusion

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Collège des Bernardins