Sport et Spiritualité

Jeudi 25 janvier 2024, 19h30
Collège des Bernardins

« Courez de manière à l'emporter ! » : exhortation d'un entraîneur à la veille d'une compétition ? Beaucoup auront reconnu une exclamation de Saint Paul, encourageant les Corinthiens à prendre modèle sur les coureurs du stade pour obtenir « une couronne impérissable », l'entrée dans le Royaume de Dieu (cf. 1 Co. 9, 24-25). Depuis Saint Paul, l'utilisation de métaphores sportives n'ont pas manqué dans la littérature chrétienne. Elles disent l'engagement de toute la personne – corps et âme – dans un chemin de foi. Cette soirée est organisé par « Holy Games », la proposition de l'Eglise de France pour les Jeux Olympiques 2024.

Programme de la soirée

Introduction
Monseigneur Philippe Marsset, Evêque auxiliaire de Paris

« Les métaphores sportives chez Saint Paul »
Père Jean-Noël Aletti s.j, Professeur émérite de l'Institut biblique pontifical à Rome

« L'âme du sport et le sport de l'âme »
Père René Pichon, Prêtre du diocèse de Chambéry, sportif de haut niveau

« Pratique sportive et quête spirituelle »
Jason Nioka, Diacre du diocèse de Meaux, judoka

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

