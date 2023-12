Ce que les peintres nous disent des figures d’Adam et Eve Collège des Bernardins Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Ce que les peintres nous disent des figures d’Adam et Eve Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Collège des Bernardins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

‍

Dans le cadre du cycle * »Misère et grandeur du corps humain dans la Bible et dans l’art »* , une conférence de Mélina de Courcy, professeure d’histoire de l’art au Collège des Bernardins.

Ce que les peintres nous disent des figures d’Adam et Eve.

Comment Van Eyck et Rubens, ces deux étoiles de l’art flamand des XVe et XVIIe siècles, abordent-ils la question du corps dans la figure d’Adam et Eve, chefs-d’œuvre de la création divine ? Le corps humain n’est-il pas l’enveloppe sacrée dont Dieu lui-même s’est revêtu ?

Nous découvrirons pourtant sous leurs pinceaux la véhémence charnelle et la domination, la sensualité et le désir, la gloire et la transcendance… Autant de sensations proprement humaines véhiculées par l’expérience de vie de nos premiers parents.

Une séance inédite, où la parole de Dieu éclairera aussi nos cœurs.

‍

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda/ce-que-les-peintres-nous-disent-des-figures-dadam-et-eve »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda?search=art%20culture%20et%20foi »}, {« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/intervenant/melina-de-courcy »}]

Collège des Bernardins