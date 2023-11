Santé, éthique & foi : Enjeux de la médecine technique moderne Collège des Bernardins Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Santé, éthique & foi : Enjeux de la médecine technique moderne Mercredi 24 janvier 2024, 09h00 Collège des Bernardins

La médecine contemporaine est travaillée par des mouvements contradictoires :croissance scientifique et technologique continue ; perspectives augmentées par l’usage de l’Intelligence artificielle ; médecine étendue à la transformation de l’humain ; santé et médecine devenues un secteur industriel et économique majeur dans le monde ; en dépit de la technique triomphante, la médecine est marquée par plusieurs points critiques : restrictions et inégalités d’accès, coûts explosifs, exercice préférentiel des secteurs rentables, déstructuration du maillage médical territorial, dégradation d’exercice, disparition de la dimension humaine relationnelle, crise morale des professionnels, insatisfactions des usagers.

Est-il possible de concilier l’efficacité technique d’une médecine individuelle performante et d’un coût exponentiel, le recours aux algorithmes issus de l’intelligence artificielle dans les choix de santé publique avec une médecine holistique, éco-durable et préservant une qualité humaine, qui réponde aux demandes des populations soignées ?

C’est cette contradiction que cette journée abordera à travers les approches de philosophie de la médecine et des sciences, de théologie et d’écologie.

‍

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/sante-ethique-foi-enjeux-de-la-medecine-technique-moderne »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T09:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

2024-01-24T09:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

Collège des Bernardins