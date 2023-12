Art et machine, une rencontre impossible ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Art et machine, une rencontre impossible ? Collège des Bernardins Paris, 23 janvier 2024, Paris. Art et machine, une rencontre impossible ? Mardi 23 janvier 2024, 20h00 Collège des Bernardins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Art et machine, une rencontre impossible ?

Collège des Bernardins Paris
23 janvier 2024, 20h00

L'innovation technologique ne peut s'expliquer par des motifs purement utilitaires. L'Homme créait des statuettes avant de créer de la vaisselle. L'innovation sert et inspire aussi la pratique artistique contemporaine, comme l'art numérique. Et ce dernier ne tient pas seulement à l'idée que l'artiste doit vivre avec son temps ; il ouvre aussi de nouvelles perspectives de création et de rapport au monde.

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

