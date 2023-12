Conférence de Muriel Pénicaud et vernissage de son exposition photographique « Matrice des mondes » Collège des Bernardins Paris, 22 janvier 2024, Paris.

Conférence de Muriel Pénicaud et vernissage de son exposition photographique « Matrice des mondes » Lundi 22 janvier 2024, 19h30 Collège des Bernardins

Début : 2024-01-22T19:30:00+01:00 – 2024-01-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-22T19:30:00+01:00 – 2024-01-22T21:30:00+01:00

Sa conférence sera suivie du vernissage de son exposition photographique « Matrice des mondes », d’une séance de dédicaces et d’un cocktail dans la nef du Collège des Bernardins.

Cette exposition rassemble pour la première fois ses trois sources d’inspiration : la terre (photographies d’arbres), le ciel (photographies d’oiseaux) et les femmes (portraits).

Biographie :

Muriel Pénicaud a été ministre du Travail du gouvernement français (2017-2020), où elle a mené la réforme du Code du travail et la loi sur l’avenir professionnel (égalité salariale femmes-hommes, apprentissage, formation, inclusion) qui ont fait baisser significativement le chômage, et mis en place le système d’activité partielle lors de la crise COVID.

Elle a été Ambassadrice et Représentante permanente de la France auprès de l’OCDE, et Ambassadrice pour les investissements internationaux et Directrice Générale de Business France. Auparavant, elle a été Directrice Générale des Ressources Humaines et Présidente du Fonds Écosystème du Groupe Danone, et Directrice Générale Adjointe de Dassault Systèmes.

Elle a été membre des conseils d’administration d’Orange, SNCF et Aéroports de Paris, et présidente d’AgroParisTech.

Elle est actuellement Senior Advisor chez Bain Capital, membre des conseils d’administration de ManpowerGroup et Galileo Global Education, et fondatrice et présidente de la Fondation Sakura pour l’art et la société.

Elle est auteure et photographe.

