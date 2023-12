Le corps et l’âme : du sens aux sens dans les images médiévales Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le corps et l’âme : du sens aux sens dans les images médiévales Collège des Bernardins Paris, 18 janvier 2024, Paris. Le corps et l’âme : du sens aux sens dans les images médiévales Jeudi 18 janvier 2024, 18h30 Collège des Bernardins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeudi 18 janvier 2024, 18h30

Dans le cadre du cycle * »Misère et grandeur du corps humain dans la Bible et dans l'art »* , une conférence de Cécile Voyer, professeure d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Poitiers.

Convoquer les sens dans les images médiévales ou comment croiser vision corporelle et vision spirituelle.

‍

Description

Dans la théologie médiévale, l'homme est formé d'une conjonction de chair, corruptible, et d'une âme, incorporelle et immortelle . Une conception duelle qui n'est pas forcément dualiste. Or, les conceptions judaïques et les écrits pauliniens (I, Thes 5, 23) distinguent l'esprit, l'âme et le corps. Si elle enrichit la représentation médiévale, cette distinction vient aussi la complexifier : l'âme (anima ou psyché) est le principe animateur du corps, possédé par les autres êtres vivants, tandis que l'esprit (spiritus, pneuma), est donné à l'homme seul (la semblance avec Dieu se situe ici). Saint Augustin reprend cette trilogie qu'il décline en visions : la vision corporelle, spirituelle et intellectuelle. L'évêque d'Hippone approfondit le concept des sens spirituels qui conjointement peuvent conduire au sens du cœur. Les œuvres du premier Moyen Âge tant par leur matérialité que par les images qui y sont figurées offrent un commentaire d'une grande finesse sur les sens, les sensations et la sensorialité. Par l'analyse méticuleuse des œuvres, nous explorerons la manière dont les sens qu'ils soient représentés ou convoqués permettent d'approcher la signification des images.

‍

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

